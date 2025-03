München (dpa/lby) - Nach dem gewaltsamen Tod seiner Großmutter in München sitzt ein 23-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft München I bei einer Pressekonferenz mitteilten, soll er die 76-Jährige am 17. März in ihrer Wohnung getötet haben. Am Freitag habe die Polizei den Mann festgenommen.