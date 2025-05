Kriminalität: Mann soll Polizei bedroht haben - diese schießt in sein Bein

Neuburg an der Donau/Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Ein festgenommener Mann soll Polizisten bei einem Fluchtversuch in Neuburg an der Donau mit einem spitzen Gegenstand bedroht haben und ist durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe verletzt worden. Zunächst sei am Montagabend bei einer Personenkontrolle in Neumarkt in der Oberpfalz bei dem 41-Jährigen eine nicht geringe Menge Heroin gefunden und er daher festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er wurde demnach in einem Klinikum in Neuburg medizinisch beobachtet und durch Polizisten bewacht. Am Dienstagnachmittag sollten sie ihn wegen eines vorliegenden Haftbefehls in ein Gefängnis bringen, sagte ein Polizeisprecher.