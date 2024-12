Kitzingen (dpa/lby) - Ein Mann in Unterfranken soll seine Partnerin bei einem Streit schwer mit Messern verletzt haben. Der 69-Jährige soll bei dem Vorfall am Sonntag in Kitzingen zunächst verbal mit seiner 68 Jahre alten Lebensgefährtin aneinander geraten sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.