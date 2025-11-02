Kriminalität: Mann soll junge Frau belästigt und Verlobten verletzt haben

 
Vor einer Diskothek soll ein Mann plötzlich versucht haben, eine 23-Jährige zu küssen und anzufassen. Sie erzählt ihrem Verlobten von dem Vorfall - wenig später eskaliert die Situation.

Ein 34-Jähriger soll vor einer Diskothek plötzlich versucht haben, eine Frau zu küssen und anzufassen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Deggendorf (dpa/lby) - Ein Mann soll in Deggendorf eine 23-Jährige sexuell belästigt und sich anschließend mit ihrem Verlobten geprügelt haben. Wie die Polizei mitteilte, soll der 34-Jährige vor einer Diskothek plötzlich versucht haben, die Frau zu küssen und anzufassen. Sie riss sich den Angaben nach los und ging zu ihrem Verlobten. Nachdem sie ihm von dem Vorfall erzählt hatte, stellte der 26-Jährige den Mann zur Rede.

In der Folge soll es zu einer Rangelei zwischen den beiden betrunkenen Männern gekommen sein. Dabei schlug der 34-Jährige laut Polizei mehrmals mit der Faust auf den Verlobten ein. Dieser erlitt dadurch Prellungen und Abschürfungen. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung ermittelt.