Kriminalität: Mann soll junge Frau belästigt und Verlobten verletzt haben

Deggendorf (dpa/lby) - Ein Mann soll in Deggendorf eine 23-Jährige sexuell belästigt und sich anschließend mit ihrem Verlobten geprügelt haben. Wie die Polizei mitteilte, soll der 34-Jährige vor einer Diskothek plötzlich versucht haben, die Frau zu küssen und anzufassen. Sie riss sich den Angaben nach los und ging zu ihrem Verlobten. Nachdem sie ihm von dem Vorfall erzählt hatte, stellte der 26-Jährige den Mann zur Rede.