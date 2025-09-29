Kriminalität: Mann soll Frau nach Oktoberfest-Besuch vergewaltigt haben

München (dpa/lby) - Ein Mann soll eine 21-Jährige nach einem Oktoberfest-Besuch vergewaltigt haben. Die beiden hätten sich zuvor auf der Wiesn kennengelernt, teilte die Polizei mit. Sie seien in Richtung Theresienhöhe gegangen, dort habe er sie in ein Gebüsch geführt. Dort soll er gegen ihren Willen sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Schließlich habe die 21-Jährige das Gebüsch verlassen können und sich an Polizisten gewandt.