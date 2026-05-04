Kriminalität: Mann schwer verletzt auf Rastplatz zurückgelassen

Stadtroda - Mit schweren Verletzungen ist ein 18-Jähriger auf einem Rastplatz an der Autobahn 4 bei Stadtroda in Thüringen zurückgelassen worden. Zwei Frauen im Alter von 22 und 18 Jahren und ein 21-Jähriger wurden nach der Tat in der Nacht zu vergangenem Freitag festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Ihnen wird gemeinschaftlicher versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung vorgeworfen. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.