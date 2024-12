Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Ein Autofahrer hat mit einer Gaspistole auf einen 60 Jahre alten anderen Autofahrer geschossen und ihn dabei leicht im Gesicht verletzt. Zuvor war der Mann am Sonntag dem 60-Jährigen auf einer Straße bei Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) dicht aufgefahren und hatte mehrmals gehupt, wie die Polizei mitteilte. An einem Kreisverkehr habe der 60-Jährige angehalten, um den anderen Autofahrer zur Rede zu stellen. Er öffnete die Autotür des Mannes.