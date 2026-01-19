 
Kriminalität Mann parkt gestohlenes Motorrad im Wohnzimmer

Durch einen geöffneten Türspalt sieht ein Zeuge etwas Kurioses in einer Wohnung und ruft die Polizei. Auch die Beamten sind etwas verwundert.

Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie das Motorrad in der Wohnung sahen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

München (dpa/lby) - Ein Mann hat ein gestohlenes Motorrad in seinem Wohnzimmer geparkt. Einem Zeuge sei die Maschine am Sonntag durch einen geöffneten Türspalt aufgefallen, teilte die Polizei mit. Die Wohnung befindet sich im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in München. Wie der 40-Jährige die Maschine dort hinaufbrachte, ist auch den Beamten ein Rätsel - in dem Gebäude gibt es aber einen Aufzug, sagte eine Polizeisprecherin. 

Der Mann habe sowohl das Nummernschild als auch das Typenschild abgeklebt. Die Beamten übergaben das Krad an seinen eigentlichen Besitzer. Dieser hatte das Motorrad bis dato noch gar nicht als gestohlen gemeldet. Wie der 40-Jährige das Motorrad auf der Straße bewegen konnte, war zunächst unklar.