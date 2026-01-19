Kriminalität: Mann parkt gestohlenes Motorrad im Wohnzimmer

München (dpa/lby) - Ein Mann hat ein gestohlenes Motorrad in seinem Wohnzimmer geparkt. Einem Zeuge sei die Maschine am Sonntag durch einen geöffneten Türspalt aufgefallen, teilte die Polizei mit. Die Wohnung befindet sich im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in München. Wie der 40-Jährige die Maschine dort hinaufbrachte, ist auch den Beamten ein Rätsel - in dem Gebäude gibt es aber einen Aufzug, sagte eine Polizeisprecherin.