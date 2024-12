Kriminalität: Mann nach versuchter Tötung in Asylunterkunft festgenommen

Greding (dpa/lby) - Nach einer mutmaßlich versuchten Tötung mit einem lebensgefährlich Verletzten ist im Landkreis Roth ein Mann festgenommen worden. Zeugen zufolge habe es in einer Asylunterkunft in Greding zuvor einen Streit zwischen zwei Bewohnern gegeben, teilte die Polizei mit. Ein durch Messerstiche verletzter 40-Jähriger wurde daraufhin in der Unterkunft gefunden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.