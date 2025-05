Schollbrunn (dpa/lby) - Ein 35-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung mehrerer Männer in Schollbrunn (Landkreis Main-Spessart) durch Stiche schwer verletzt worden. Drei Tatverdächtige seien festgenommen worden, einer von ihnen durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK), teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit. Ein 31-Jähriger werde verdächtigt, mit einem Messer zugestochen zu haben. Es habe zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Trotz der schnellen Festnahmen stehen die Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft den Angaben zufolge noch am Anfang. Man ermittele jetzt insbesondere zu den Hintergründen und den genauen Ablauf der Tat.