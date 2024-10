Der 35-Jährige aus dem Landkreis Rottal-Inn sei Ende September an seinem Wohnort widerstandslos festgenommen worden. Noch am selben Tag wurde er in ein Gefängnis gebracht. Dass der Verdächtige bei dem Angriff noch einen Komplizen hatte, wie zu Beginn der Ermittlungen angenommen wurde, hält die Polizei nach eigenen Angaben inzwischen für unwahrscheinlich.