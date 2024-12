Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Ein Mann ist am Bahnhof in Neumarkt in der Oberpfalz festgenommen worden, nachdem Passanten ihn mit einer Schusswaffe im Hosenbund sahen und die Polizei riefen. Die Beamten nahmen den 34-Jährigen vor dem Bahnhofsgebäude widerstandslos fest und stellten einen Gasdruckrevolver sicher, wie die Polizei mitteilte.