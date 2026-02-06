Kriminalität: Mann mit Axt angegriffen - Untersuchungshaft

 
Ein 47-Jähriger bemerkt einen Streit zwischen zwei Männern und möchte ihn schlichten. Nach kurzer Zeit kommt einer der Männer mit einer Axt zurück.

Polizisten nehmen den Verdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Bayreuth (dpa/lby) - Nach einem Angriff mit einer Axt in Bayreuth sitzt ein 34-Jähriger in Untersuchungshaft. Mindestens zweimal soll der Mann am Mittwoch versucht haben, mit dem Werkzeug auf einen 47-Jährigen einzuschlagen, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilen. Laut Zeugenaussagen soll der Mann auf den Kopf und den Oberkörper gezielt haben. Der 47-Jährige habe den Axtschlägen ausweichen können, sodass der Mann lediglich die Jacke getroffen habe.

Zuvor sei es zwischen dem 34-Jährigen und einem anderen Mann zu einem Streit gekommen. Der 47-Jährige ging laut den Ermittlern dazwischen. Nach einer kurzen Rangelei sei der 34-Jährige davongegangen, um kurz darauf mit der Axt zurückzukommen. 

Polizisten nahmen den Verdächtigen kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts fest. Ein Ermittlungsrichter erließ am darauffolgenden Tag einen entsprechenden Haftbefehl. Die Ermittler werfen dem Mann ein versuchtes Tötungsdelikt vor.