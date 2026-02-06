Kriminalität: Mann mit Axt angegriffen - Untersuchungshaft

Bayreuth (dpa/lby) - Nach einem Angriff mit einer Axt in Bayreuth sitzt ein 34-Jähriger in Untersuchungshaft. Mindestens zweimal soll der Mann am Mittwoch versucht haben, mit dem Werkzeug auf einen 47-Jährigen einzuschlagen, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilen. Laut Zeugenaussagen soll der Mann auf den Kopf und den Oberkörper gezielt haben. Der 47-Jährige habe den Axtschlägen ausweichen können, sodass der Mann lediglich die Jacke getroffen habe.