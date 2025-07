Landshut (dpa/lby) - Einem 50 Jahre alten Mann wird vor dem Landgericht Landshut Mord an einem Bekannten vorgeworfen. Der Beschuldigte soll im vergangenen September in die Wohnung des 64-Jährigen in Rottenburg an der Laaber eingebrochen sein und ihn getötet haben. Die Leiche wies laut Staatsanwaltschaft rund 150 Messerstiche und -schnitte auf.