Friedrichroda (dpa/th) - Ein Mann hat eine Seniorin in Friedrichroda (Landkreis Gotha) um einen hohen Geldbetrag gebracht. Er habe sich als Versicherungsvertreter ausgegeben und sich so Zutritt zur Wohnung der 84-Jährigen verschafft, teilte die Polizei mit. Dort habe er sich umgesehen und Bargeld in Höhe von über 10.000 Euro gestohlen. Danach habe er die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen. Die Polizei ermittelt nun.