Weißenburg (dpa/lby) - Ein Mann ist in einem Hotel in Weißenburg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei nahm eine 54-jährige Frau und einen 45-jährigen Mann vorläufig fest, wie es in einer Mitteilung der Beamten hieß.