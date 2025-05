Messerstich in den Rücken

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau in den frühen Morgenstunden des 11. März 2024 ihrem 73 Jahre alten Partner ein Messer in den Rücken stach, als dieser gerade über die Terrassentüre die Erdgeschosswohnung seines Anwesens in Freising verlassen hatte. Die Frau habe die Arg- und Wehrlosigkeit des Mannes ausgenutzt.