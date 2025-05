Den Ermittlungen nach stach die Frau in den frühen Morgenstunden des 11. März 2024 ihrem Partner ein Messer in den Rücken, als dieser gerade über die Terrassentüre die Wohnung seines Anwesens in Freising verlassen hatte. Dem Senior sei es noch gelungen, durch die Garage ins Freie zu flüchten, wo er auf einem Parkplatz zusammenbrach. Dort entdeckte ein Passant den Toten.