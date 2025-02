Kriminalität: Mann greift in Greiz bei Festnahme Beamte an

Greiz (dpa/th) - Die Polizei hat in Greiz einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Zuvor hatten sich zwei polizeibekannte Männer provokant an einen Streifenwagen gelehnt, berichtete die Polizei. Als die Beamten die beiden obdachlosen Männer aus der Greizer Drogenszene ansprachen, flüchteten diese. Der per Haftbefehl gesuchte Mann konnte jedoch gestellt werden. Bei der Festnahme leistete der 27-Jährige den Angaben nach massiven Widerstand, schlug und trat nach den Beamten und beleidigte diese.