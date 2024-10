Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Ein Mann hat in Garmisch-Partenkirchen erst ein Ehepaar und anschließend zwei alarmierte Polizisten angegriffen. Das Ehepaar sowie eine 29-jährige Polizistin und ihr gleichaltriger Kollege wurden bei dem Vorfall am Samstag verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst brachte alle vier Verletzten zur Behandlung in eine Klinik.