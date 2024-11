Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Ein 18-Jähriger soll in der Oberpfalz im Auto mit etwa 140 Kilometern pro Stunde innerorts vor der Polizei geflüchtet sein. Den Beamten war in der Nacht auf Sonntag in Neumarkt in der Oberpfalz aufgefallen, dass der Mann in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei mitteilte. Als er kontrolliert werden sollte, ignorierte er demnach etliche Anhaltesignale und raste davon.