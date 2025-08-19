Kriminalität: Mann droht Bauamt - Polizei durchsucht seine Wohnung

Bei den sofort eingeleiteten Einsatzmaßnahmen sei festgestellt worden, dass der Mann über einen Waffenschein verfüge, so die Polizei. Beim Verlassen seines Wohnhauses sei er festgenommen worden. Waffen oder gefährliche Gegenstände habe er nicht bei sich geführt, in der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte dann die Schreckschuss- und Gasdruckwaffen. Die Beamten zogen den kleinen Waffenschein des Mannes ein. Der 63-Jährige ist wieder auf freiem Fuß und sieht einem Strafverfahren wegen öffentlichen Androhens von Straftaten entgegen.