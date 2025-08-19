Kriminalität: Mann droht Bauamt - Polizei durchsucht seine Wohnung

Zeulenroda-Triebes (dpa/th) - Wegen Drohungen gegen das städtische Bauamt ist ein 63 Jahre alter Mann in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) vorläufig festgenommen worden. Bei einer gerichtlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung seien unter anderem Schreckschuss- und Gasdruckwaffen gefunden worden, teilte die Polizei mit. Nach ihren Angaben hatte der Mann dem Bauamt am Morgen wohl aus Ärger über eine Entscheidung der Behörde telefonisch angekündigt, er werde in Kürze mit einer Waffe vorbeikommen. Eine Mitarbeiterin alarmierte daraufhin die Polizei.