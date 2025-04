Fürth (dpa/lby) - Ein auf frischer Tat ertappter Einbrecher ist von einem couragierten Nachbarn in Fürth festgehalten worden. Der Täter sei in das Haus einer 78-Jährigen eingebrochen, teilte die Polizei mit. Sie habe den Mann in ihrem Schlafzimmer ertappt und um Hilfe geschrien. Ein 32-jähriger Nachbar habe das gehört. Er sei herübergeeilt und habe den Täter festgehalten, bis die Polizei ankam.