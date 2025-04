Lindau - Ein 48-jähriger Mann hat sich in Schwaben Kokain per Post bestellt und als Diplomat ausgegeben. Beamte des Zolls Friedrichshafen nahmen den Mann am Freitagnachmittag nach Angaben der Polizei in Lindau am Bodensee fest, nachdem er das Drogenpaket an einer Packstation abgeholt hatte.