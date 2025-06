Kriminalität: Mann beschwert sich über Feier - Luftgewehrschüsse auf Gäste

Hof (Saale) (dpa/lby) - Ein Anwohner hat nachts mit einem Luftgewehr auf Partygäste in Hof geschossen und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zuvor hatte sich der 65-Jährige über eine laute Feier im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Hofer Neustadt beschwert. Anstatt das Eintreffen der Polizei abzuwarten, griff der Mann den Angaben zufolge selbst zur Waffe: Mehrere Partygäste meldeten, dass vom Balkon des Nachbarn Schüsse abgegeben worden seien. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, umstellte das Gebäude und nahm den Mann fest.