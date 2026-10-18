Kriminalität: Mann beschädigt Wohnhaus in Mörlenbach mit Bagger

Mörlenbach (dpa/lhe) - In Mörlenbach im Kreis Bergstraße hat ein Mann mit einem Bagger ein Wohnhaus beschädigt. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach rammte der 44-Jährige die Baggerschaufel in die Hauswand, sodass ein Teil der Fassade einstürzte. Der Tatverdächtige sei noch am Tatort festgenommen und in eine Fachklinik gebracht worden.