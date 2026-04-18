Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Mit einem Schraubenzieher hat ein Mann einen Türsteher in Garmisch-Partenkirchen bedroht, um in eine Bar zu kommen. Der Mann habe den Schraubenzieher in der Nacht aus der Hosentasche gezogen und gedroht "Jetzt oder nie", teilte die Polizei mit. Daraufhin alarmierte der Türsteher die Polizei. Beamte nahmen den Mann fest und ermitteln nun wegen des Verdachts der Bedrohung und Nötigung. Es wurde niemand verletzt.