Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 27-Jähriger soll im Frankfurter Bahnhofsviertel einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht haben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann am Donnerstag festgenommen. Wegen seiner Alkoholisierung wollten die Beamten den 27-Jährigen zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen. Bei der Fesselung leistete er demnach Widerstand und beleidigte die Polizisten.