Kriminalität: Mann bedroht Gruppe von Jugendlichen und Polizisten

Sonthofen (dpa/lby) - Ein Mann hat in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) zunächst eine Gruppe Jugendlicher und dann Polizeibeamte mit einem Gegenstand bedroht. Er habe zudem auf die E-Scooter der Jugendlichen eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Anschließend soll er am Freitagabend einen 16-Jährigen aus der Gruppe verfolgt haben. Auf der Flucht stürzte der Jugendliche und zog sich eine schwere Verletzung am Bein zu.