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  4. Mann bedroht Gruppe von Jugendlichen und Polizisten

Kriminalität Mann bedroht Gruppe von Jugendlichen und Polizisten

Ein 40-Jähriger schlägt auf E-Scooter ein, verfolgt einen 16-Jährigen und bedroht Polizisten. Die Nacht in Sonthofen endet für zwei Menschen im Krankenhaus.

Kriminalität: Mann bedroht Gruppe von Jugendlichen und Polizisten
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Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann unter anderem wegen des Verdachtes des Widerstands, der Körperverletzung, der Sachbeschädigung und der Bedrohung. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Sonthofen (dpa/lby) - Ein Mann hat in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) zunächst eine Gruppe Jugendlicher und dann Polizeibeamte mit einem Gegenstand bedroht. Er habe zudem auf die E-Scooter der Jugendlichen eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Anschließend soll er am Freitagabend einen 16-Jährigen aus der Gruppe verfolgt haben. Auf der Flucht stürzte der Jugendliche und zog sich eine schwere Verletzung am Bein zu. 

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Eintreffende Beamte bedrohte der 40-Jährige mit einem Gegenstand, bis diese gegen ihn unmittelbaren Zwang anwendeten, wie es hieß. Der 40-Jährige und der 16-Jährige wurden im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Widerstands, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung. Er hatte laut Polizei 1,06 Promille.