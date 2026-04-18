Sonthofen (dpa/lby) - Ein Mann hat in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) zunächst eine Gruppe Jugendlicher und dann Polizeibeamte mit einem Gegenstand bedroht. Er habe zudem auf die E-Scooter der Jugendlichen eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Anschließend soll er am Freitagabend einen 16-Jährigen aus der Gruppe verfolgt haben. Auf der Flucht stürzte der Jugendliche und zog sich eine schwere Verletzung am Bein zu.
Kriminalität Mann bedroht Gruppe von Jugendlichen und Polizisten
dpa 18.04.2026 - 13:13 Uhr