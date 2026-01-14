Kriminalität: Mann bedroht Frau mit Waffe – Polizei findet Waffenarsenal

Nach einem gemeinsamen Abendessen war es in der Wohnung der Frau im Stadtteil Schwabing zu einem Streit gekommen. Ein 46-Jähriger soll die Frau dabei mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und einem Messer bedroht, sie mehrfach geschlagen und ihre Sachen beschädigt haben. Der Frau gelang die Flucht aus der Wohnung, woraufhin sie den Notruf verständigte.