Kriminalität: Mann bedroht Frau mit Waffe – Polizei findet Waffenarsenal

München (dpa/lby) - Eine Bedrohung in einer Wohnung in München hat in der Nacht zu Dienstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Dabei wurde eine 35-jährige Frau leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.
Mitten in München eskaliert es nach einem Abendessen: Eine Frau flieht verletzt, nachdem ein Mann sie mit Waffe und Messer bedroht. Die Polizei findet im Anschluss in seiner Wohnung noch mehr.
München (dpa/lby) - Eine Bedrohung in einer Wohnung in München hat in der Nacht zu Dienstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Dabei wurde eine 35-jährige Frau leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.
Nach der Werbung weiterlesen
Nach einem gemeinsamen Abendessen war es in der Wohnung der Frau im Stadtteil Schwabing zu einem Streit gekommen. Ein 46-Jähriger soll die Frau dabei mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und einem Messer bedroht, sie mehrfach geschlagen und ihre Sachen beschädigt haben. Der Frau gelang die Flucht aus der Wohnung, woraufhin sie den Notruf verständigte.
Aufgrund dessen rückten zahlreiche Streifen sowie ein Spezialeinsatzkommando aus. Der Mann wurde in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen. Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten mehrere Waffen und Messer sicher. Gegen den 46-Jährigen wird unter anderem wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.