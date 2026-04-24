Erlangen (dpa/lby) - Drei bislang unbekannte Männer haben am Bahnhof Erlangen einen Iraker zusammengeschlagen. Der 32-Jährige sei gerade im Begriff gewesen, den Bahnhof zu verlassen, als er von drei Männern von hinten angegriffen worden sei, teilte die Bundespolizei mit. Die Angreifer hätten auf ihn eingeschlagen und ihn getreten, auch am Kopf. Das Opfer wurde zur Untersuchung ins Universitätsklinikum Erlangen gebracht. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.