In ihren Plädoyers sprachen sich die Verteidiger der Männer aus Litauen nun durchweg für Haftstrafen aus - konnten aber keinen Mord erkennen. Einer der Verteidiger forderte für seinen Mandanten eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung und fahrlässiger Tötung. Für die beiden anderen Angeklagten plädierten deren Verteidiger jeweils auf eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Totschlag. In einem Fall mit einer Haftstrafe von fünf Jahren, im anderen ohne einen konkreten Antrag zur Strafhöhe. Die Urteile sollen an diesem Donnerstag (13.00 Uhr) verkündet werden.