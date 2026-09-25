Kriminalität: Mann an S-Bahnstation mit Fahrradschloss am Kopf verletzt

Offenbach (dpa/lhe) - An einer S-Bahnstation in Offenbach ist ein 29-Jähriger mit einem Fahrradschloss am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 40 Jahre alter Mann den 29-Jährigen am Donnerstagnachmittag mit einem Ketten-Fahrradschloss gegen den Kopf geschlagen haben. Das Ausmaß der Verletzung sei schwer einzuschätzen. Der 29-Jährige habe eine Beule am Kopf erlitten, eine Platzwunde habe es nicht gegeben.