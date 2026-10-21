Athen - In Griechenland sind der Präsident des griechischen Basketballverbandes (EOK), Vangelis Liolios, sowie drei Schiedsrichter und Schiedsrichter-Funktionäre festgenommen worden. Nach weiteren zwei Personen werde mit Haftbefehl gesucht, berichtete die Tageszeitung "Kathimerini". Der Vorwurf lautet auf Bestechung und die Manipulation von Basketballspielen bis hin zur höchsten griechischen Liga.
Kriminalität Manipulationsverdacht: Festnahmen im griechischen Basketball
dpa 21.10.2026 - 16:54 Uhr