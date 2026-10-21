Rund 50 Spiele sollen untersucht werden, die Vorfälle reichen den Berichten zufolge zurück bis ins Jahr 2016. Auch ein Spiel im Ausland soll betroffen sein. Bei der Hausdurchsuchung eines der Festgenommenen, einem Schiedsrichter, hätten die Beamten rund 820.000 Euro Bargeld gefunden, deren Herkunft ungeklärt war, hieß es. Auslöser der Ermittlungen war demnach eine Anzeige des Athener Basketballclubs Maroussi im April dieses Jahres gegen die Geschäftspraktiken des Verbands.