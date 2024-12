Kriminalität: Mafia verdient in Italien Milliarden am Tourismus

Der Studie zufolge ist die Verbrecherorganisation 'Ndrangheta mit Wurzeln in der süditalienischen Religion Kalabrien mit mehr als 1,6 Milliarden Euro am besten im Geschäft. Auf die Camorra, die vorwiegend in Neapel und Umgebung aktiv ist, entfallen jedes Jahr mehr als 950 Millionen Euro. Das Geschäft der Mafia funktioniert oft über Beteiligungen an Hotels oder Restaurants beziehungsweise über Schutzgeld-Erpressungen.