Augsburg (dpa/lby) - Zwei Männer sind in Augsburg angegriffen und homophob beleidigt worden. Nach der Tat am Sonntag seien nun drei 22, 23 und 24 Jahre alte Verdächtige festgenommen worden, teilten die Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft München am Abend gemeinsam mit. Gegen die Männer sei Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erlassen worden. Sie befänden sich in Untersuchungshaft.