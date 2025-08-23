Kriminalität: Männer betrügen mit Führerscheinen

Ein 25-Jähriger meldete nach Angaben der Polizei seinen Führerschein als verloren, um einen neuen beantragen zu können. Die Polizei stellte dann jedoch fest, dass dem Mann im vergangenen Jahr der Führerschein entzogen wurde. Gegen ihn wird nach Angaben der Polizei nun wegen Versuch der mittelbaren Falschbeurkundung ermittelt.