In dem Fall aus Nürnberg stehe dagegen das Motiv der Raubüberfälle klar im Fokus, sagte der Sprecher. Die Betroffenen in Nürnberg hätten sich auch alle selbst bei der Polizei gemeldet. In dem anderen Fall war die Polizei erst im Laufe der Ermittlungen auf Betroffene aufmerksam geworden. Die Ermittler schließen in beiden Fällen nicht aus, dass es noch weitere Betroffene geben könnte und bitten mögliche Geschädigte, sich zu melden.