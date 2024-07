Kriminalität: Männer attackieren Bundespolizisten und Bahnmitarbeiter

Regensburg (dpa/lby) - Zwei junge Männer haben in Regensburg Bundespolizisten und Bahnsicherheitsmitarbeiter attackiert. Dabei wurde zwei Polizistinnen und zwei Bahnmitarbeiter leicht verletzt, wie die Bundespolizei mitteilte. Die zwei Männer, 20 und 22 Jahre alt, wurden am Sonntag in einem Zug gestellt, nachdem sie vorher dabei beobachtet worden waren, wie sie über die Gleise am Hauptbahnhof liefen. Der Aufforderung, den Zug zu verlassen, folgten die Männer nicht. Als Beamte den 20-Jährigen aus dem Zug holen wollten, störte der 22-Jährige dabei. Als der 20-Jährigen schließlich am Bahnsteig zu Boden gebracht und gefesselt war, schlug der 22-Jährige die Bahnsicherheitsmitarbeiter. Auch er wurde gefesselt. Im Gerangel sei es zu den Verletzungen gekommen.