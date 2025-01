Die Polizei forderte 300 Männer, die zum Tatzeitpunkt in der Nähe der Stelle wohnten, an der das Mädchen verschwunden ist, im Rahmen einer Reihenuntersuchung zu einer Speichelprobe auf. Wieder aufgerollt wurde der Fall von den Ermittlern, nachdem sie eine neue DNA-Spur in dem Fall sicherstellen konnten.