Kriminalität: Mädchen jahrelang versteckt - Prozess gegen Mutter gestartet

Das Kind war 2022 im Alter von acht Jahren von der Polizei aus dem Einfamilienhaus der Großeltern in Attendorn befreit worden. Die Großmutter (80) des Mädchens nahm ebenfalls auf der Anklagebank des Landgerichts Platz - sie soll ihre Tochter unterstützt haben und ist wegen Beihilfe angeklagt. Auch der Großvater des Mädchens ist angeklagt, war am Mittwoch aber nicht anwesend. Der 83-Jährige sei erst am Vortag aus dem Krankenhaus entlassen worden, sagte sein Rechtsvertreter.