Kriminalität: Luxusautos bei Razzia wegen Corona-Betrugs sichergestellt

Laut der Staatsanwaltschaft Frankfurt sollen ein Hauptbeschuldigter und vier Komplizen mit einem gemeinsamen Tatplan von April 2020 bis Februar 2024 in 30 Fällen Subventionen im Kontext der Corona-Pandemie mit bewusst falschen und unvollständigen Angaben bei Bewilligungsstellen beantragt haben. Ziel sei es gewesen, dieses Geld "für sich zu erlangen und für eigene Zwecke zu verwenden, wobei es in fünf Fällen beim Versuch geblieben sein soll". In Hessen dauerten die Durchsuchungen an.