Frankfurt/Main - Bei einer Razzia in Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg haben Polizisten Bargeld sowie neun Luxusautos wie etwa einen Ferrari und einen Lamborghini sichergestellt. Insgesamt gehe es um einen Wert von fast zehn Millionen Euro, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Bei der Aktion mit einer "Vielzahl von Beamten" seien wegen mutmaßlicher Wirtschaftskriminalität seit dem frühen Morgen insgesamt 14 Objekte durchsucht worden.
Kriminalität Luxusautos bei Razzia wegen Corona-Betrugs sichergestellt
dpa 23.04.2026 - 15:33 Uhr