Kriminalität: LKA: Zuletzt mehr als 40 Bombendrohungen gegen Schulen

Polizei gibt Entwarnung

Allein am Montag gingen an mehr als 20 Schulen in Schwaben, überwiegend in Augsburg, Bombendrohungen ein - per Mail und mit einem ähnlich lautenden Inhalt. Jede einzelne Mitteilung werde geprüft und bewertet, hieß es. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord gab aber Entwarnung: "Nach polizeilicher Prüfung wird derzeit von keiner Ernsthaftigkeit der Meldungen ausgegangen." Nach aktuellen Erkenntnissen bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.