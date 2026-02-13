Kriminalität: Lebenslange Haft für tödliche Messerstiche auf Partnerin

Würzburg (dpa/lby) - Mehr als zehn Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Frau hat das Landgericht Würzburg einen Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der 45-Jährige hatte in dem Prozess die Tat über seinen Verteidiger eingeräumt. Die Kammer geht davon aus, dass der Mann den Mord an seiner gleichaltrigen Partnerin länger geplant und sie aus Eifersucht in Würzburg getötet hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.