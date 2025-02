Erfurt (dpa/th) - Polizei und Justiz in Thüringen stehen im Umgang mit Kryptowährungen noch ganz am Anfang. So gibt es bislang etwa noch keine Dienstanweisung dazu, wie Kryptowerte durch die Landes-Polizei gesichert und verwahrt werden müssen. Eine solche Vorgabe "wird derzeit erstellt", heißt es in einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des Linke-Landtagsabgeordneten Ronald Hande.