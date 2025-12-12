Jena (dpa/th) - Ein 62 Jahre alter Mann aus Jena ist Opfer eines Trickbetrugs im Internet geworden und hat dabei 46.000 Euro verloren. Der Mann war einem Werbelink für Kryptowährung gefolgt und hatte sich auf einer Website mit seinen persönlichen Daten wie etwa seiner Telefonnummer angemeldet, wie die Polizei mitteilte. Der oder die Betrüger riefen den Mann per Telefon an und brachten ihn dazu, einem Fernzugriff auf sein Handy zuzustimmen.