Kriminalität: Krypto-Betrug kostet Mann mehr als 100.000 Euro

Illertissen (dpa/lby) - Er sah schon das große Vermögen, doch dann war alles weg: Ein 35-Jähriger ist auf einer fingierten Kryptotrading-Plattform um einen niedrigen sechsstelligen Betrag betrogen worden. Der Mann sei auf die seriös aussehende Plattform in einer Chatgruppe aufmerksam geworden, teilte die Polizei mit. Dort habe er über mehrere Monate einen niedrigen sechsstelligen Betrag investiert, der laut der Plattform auf mehrere Millionen US-Dollar angewachsen sein soll.