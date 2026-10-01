Kriminalität: Krippen-Erzieherin wegen Misshandlung angeklagt

Demnach hatte die Erzieherin von April 2024 bis zum Zeitpunkt ihrer Freistellung im Juli 2025 die Leitung einer Gruppe inne, in der sich mehrheitlich Kinder im Alter von ein bis drei Jahren befanden. In unregelmäßigen, aber zunehmenden Abständen soll sie Kinder, gegen die sie eine Abneigung hegte, körperlich und verbal gezüchtigt haben. Grund dafür waren teilweise die Herkunft beziehungsweise die fehlenden Deutschkenntnisse der Kinder.