München (dpa/lby) - Eine Krippen-Erzieherin steht in München ab heute (9.30 Uhr) wegen körperlicher und seelischer Misshandlung von Kindern vor Gericht. Die Frau soll Kleinkinder wiederholt geschlagen, zu Boden geworfen und gedemütigt haben. Auch soll sie den hungrigen Kleinen unter anderem Essen vorenthalten haben. Sie ist deshalb vor dem Amtsgericht München der Misshandlung von Schutzbefohlenen in zehn Fällen angeklagt.
Kriminalität Krippen-Erzieherin wegen Misshandlung angeklagt
dpa 01.10.2026 - 03:30 Uhr