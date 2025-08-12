Kriminalität: Kripo stellt bei Durchsuchungen große Mengen Drogen sicher

Straubing/Regensburg (dpa/lby) - Die Kriminalpolizei hat bei einer Reihe von Durchsuchungen in Niederbayern und der Oberpfalz große Mengen Drogen und mehrere mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Dienstag mitteilte, nahmen Einsatzkräfte bereits am 7. August mit Unterstützung des bayerischen Landeskriminalamts einen 25-Jährigen fest. Der Mann stehe im Verdacht, seit mindestens einem Jahr mit Heroin, Kokain und weiteren Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Er kam in Untersuchungshaft.