Kriminalität: Kriminelles Duo nach nächtlicher Odyssee festgenommen

Wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte, fielen die beiden Männer zunächst am Sonntagabend am Bahnhof Oberursel auf. Dort sollen sie laut Zeugen versucht haben, an das Portemonnaie eines Taxifahrers zu gelangen. Als dieser sich weigerte, sollen die beiden gegen dessen Fahrertür getreten haben. Zwei weiteren Taxifahrern hätten sie ins Gesicht geschlagen und einem von beiden mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, hieß es.